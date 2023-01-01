WinkАудиокнигиКитайский язык. Вводный курс. Ван Фусян
Китайский язык. Вводный курс. Ван Фусян (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки155 мин16+
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Сюжет
Аудиоприложение к одноименному учебному пособию. Диалоги и фонетические упражнения записаны на компакт-диск, прослушивание которого позволит изучающим язык привыкать к звучанию живой китайской речи, воспринимать содержание текста на слух и совершенствовать свое произношение.
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