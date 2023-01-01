Китайский язык. Вводный курс. Ван Фусян
Wink
Аудиокниги
Китайский язык. Вводный курс. Ван Фусян

Китайский язык. Вводный курс. Ван Фусян (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки155 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Аудиоприложение к одноименному учебному пособию. Диалоги и фонетические упражнения записаны на компакт-диск, прослушивание которого позволит изучающим язык привыкать к звучанию живой китайской речи, воспринимать содержание текста на слух и совершенствовать свое произношение.

Китайский язык слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг