WinkАудиокнигиКитай. Все тонкости. Анна Кузина
Китай. Все тонкости. Анна Кузина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Нон-фикшн672 мин12+
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Сюжет
Хватит верить мифам – узнайте правду о самой загадочной стране! Самое интересное о Китае! Большинство людей любит путешествовать, но много ли мы знаем о странах, в которые отправляемся? Ни один путеводитель не расскажет о такой удивительной и многогранной стране больше, чем Анна Кузина. Она не просто переехала в Китай, Анна
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