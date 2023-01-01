Кишечник с комфортом, желудок без проблем. Алексей Парамонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жалобы на боли в области желудка и кишечника – одни из самых распространенных в мире. Причем в одних случаях требуется срочная госпитализация (аппендицит или перетонит, например), а в других – достаточно домашнего лечения. Как узнать, когда «уже стоит волноваться», и чем помочь себе в случае о�строго приступа боли какие анализы обязательно сделать, а о каких надо лишь задуматься нужно ли при гастрите придерживаться специального «стола» или это пережитки прошлого – об этом в книге замечательного врача-гастроэнтеролога Алексея Парамонова.



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