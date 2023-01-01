Кир. Владимир Шорохов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поиски натурального человека ни к чему не привели. Кир и Милена чуть не погибли в пустоши, но Геласий (ни то человек, ни то робот), шeл по их следу. Теперь они знали тайну своей вечной молодости. Вернувшись в город Негасимый, Кира никто не узнал, даже шеф с трудом вспомнил его имя. Но проблемы на этом не закончились. В городе, где никогда не было преступлений, на Кира напали и только, когда его ранили, он узнал тайну своего происхождения. Что разделило терпилоидов и полихетов, кто такие кеволы и странствующие учителя санньяса, которых по легенде создал натуральный человек и почему робот в мертвом городе сотни лет ждал Милену? Это не все вопросы, на которые хотел получить ответ Кир, поэтому он сбежал…



Кир слушать на видеосервисе Wink.