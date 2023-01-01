WinkАудиокнигиК.И.Р.. Влад Лей
К.И.Р.. Влад Лей (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика, Триллеры554 мин16+
Сюжет
Этна – Мир современных технологий и неимоверной жестокости. Здесь импланты, вживляемые в тело, могут дать нечеловеческую силу, ловкость, с ними можно стать непобедимым, жить вечно. Здесь же, на Этне, царят дикарство и варварство. Именно здесь балом правят корпорации и крупные бандитские группировки. «Клавборн» – крупнейшая корпорация наемников фактически заменила полицию и правительство, банды секториалов терроризируют жителей, семьи дейкапи держат весь теневой бизнес в своих руках, а кланы хаджи контролируют наркотрафик. В этом мире сложно остаться законопослушным, сложно заработать честным трудом, сложно выжить. И именно сюда попадает выходец с Земли, мечтающий вернуться домой…
К слушать на видеосервисе Wink.