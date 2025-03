Кибербезопасность. Что руководителям нужно знать и делать. Томас Паренти,Джек Домет (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Руководство от международных экспертов по кибербезопасности и защите информации поможет топ-менеджерам стать лидерами в области кибербезопасности, понять, как готовиться к кибератакам и как минимизировать их последствия. Томас Паренти – международный эксперт по кибербезопасности и защиты информации – начал карьеру 35 лет назад в АНБ (Агентстве национальной безопасности США), где занимался защитой систем командования и управления ядерными силами от кибератак. Пять раз он выступал в Конгрессе США по вопросам шифрования, национальной безопасности, правоохранительной деятельности и конкурентоспособности хай-тек-компаний, а также входил в Совет Национальной академии наук по оценке работы Национального института стандартов и технологий США (NIST) в сфере кибербезопасности. Консультирует руководителей транснациональных корпораций по противодействию киберугрозам. Популярный лектор и спикер, он часто пишет для таких изданий, как the Wall Street Journal, New York Times, the Economist и South China Morning Post. Соучредитель компании Archefact Group и автор книги Digital Defense: What You Should Know About Protecting your Company’s Assets (Harvard Business School Press, 2003). Джек Домет – эксперт по менеджменту. Более 25 лет работает с транснациональными корпорациями, помогая им посредством организационных изменений адаптироваться к инновациям, глобализации и консюмеризму, а также эффективно управлять киберрисками, с которыми сталкиваются компании. Является соучредителем Archefact Group, где отвечает за развитие лидерского и организационного потенциала в области цифрового управления.



