Хватит мне звонить. Правила успешных переговоров в мессенджерах и социальных сетях. Игорь Рызов,Алексей Пашин (книга, 2020) слушать онлайн

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Клиенты все чаще отказываются от личного общения, предпочитая переписку в мессенджерах и социальных сетях. Чтобы доводить каждый контакт до сделки, не теряя потенциальных покупателей, менеджерам по продажам нужно освоить целый набор новых инструментов. Эксперт по переговорам, автор бестселлеров «Монстр продаж» и «Переговоры с монстрами» Игорь Рызов и его коллега Алексей Пашин учат выстраивать дистанционную коммуникацию с клиентами в социальных сетях и мессенджерах. Авторы объясняют, как: – вступать в переписку с клиентом и мгновенно создавать доверительную атмосферу – общаться так, чтобы у собеседника не оставалось шанса оборвать диалог и исчезнуть с радаров – ловко презентовать свои товары и услуги, жонглируя аудио и видео – ненавязчиво обрабатывать возражения – эффективно дожимать клиента, не давая ему подвесить контакт – делать повторные продажи.



Хватит мне звонить слушать на видеосервисе Wink.