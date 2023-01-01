Хватит мечтать, займись делом! Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу. Кэл Ньюпорт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Работа мечты – дело, которое любишь и которое приносит тебе серьезный доход. Многие грезят о ней, но похвастаться такой работой могут единицы. Кто же эти счастливчики? Те, кто постоянно пробует новое, не останавливаясь на достигнутом и, переходя с места на место в поисках лучшего, или те, кто старается досконально овладеть профессиональными навыками? Что является ключом к успеху – стремление к своей мечте или профессионализм? Автор книги Кэл Ньюпорт, ученый и автор нескольких бестселлеров о тонкостях личностной мотивации, увлекательно, с юмором, подкрепляя свои доводы результатами серьезных научных исследований, убеждает нас: гораздо перспективнее на время забыть о будущих великих достижениях, рискуя остаться ни с чем, и действовать наверняка, осваивая дело, которым вы уже занимаетесь.



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