Хватит мечтать, займись делом! Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу. Кэл Ньюпорт
Wink
Аудиокниги
Хватит мечтать, займись делом! Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу. Кэл Ньюпорт

Хватит мечтать, займись делом! Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу. Кэл Ньюпорт (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология356 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Работа мечты – дело, которое любишь и которое приносит тебе серьезный доход. Многие грезят о ней, но похвастаться такой работой могут единицы. Кто же эти счастливчики? Те, кто постоянно пробует новое, не останавливаясь на достигнутом и, переходя с места на место в поисках лучшего, или те, кто старается досконально овладеть профессиональными навыками? Что является ключом к успеху – стремление к своей мечте или профессионализм? Автор книги Кэл Ньюпорт, ученый и автор нескольких бестселлеров о тонкостях личностной мотивации, увлекательно, с юмором, подкрепляя свои доводы результатами серьезных научных исследований, убеждает нас: гораздо перспективнее на время забыть о будущих великих достижениях, рискуя остаться ни с чем, и действовать наверняка, осваивая дело, которым вы уже занимаетесь.

Хватит мечтать, займись делом! Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг