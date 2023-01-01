ХУЛИганский английский. Заткнись и слушай. Анна Фейк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самый крутой навигатор в мире английского. Английский язык – это не только грамматика и упражнения. Это еще и… общение! Пришла пора избавиться от стеснительности, забыть об осторожности и окунуться в этот бурлящий поток с головой. Пусть эта аудиокнига станет вашим навигатором! Узнайте о заскоках иностранцев, какими разговорными фразами воспользоваться, как разговорить собеседника, а когда лучше прикусить язык, но главное – что такое small talk. Предупрежден – значит вооружен. Заранее зная обо всех подводных камнях, вы уж точно не потонете. Поднять паруса! Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



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