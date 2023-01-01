Худеем вместе! Минус 58 кг. Мария Тафье (книга, 2023) слушать онлайн

Расстаньтесь с лишними килограммами навсегда! Думаете, что вы уже никогда не сможете похудеть, что всё уже перепробовали, и ничего не помогает? Порочный круг диет и срывов сводит вас с ума? Но секрет похудения прост, и он помог уже тысячам сбросить десятки килограммов! Так что рано отчаиваться, всё в ваших руках. Корень всех зол не в еде, наоборот, это наш верный друг и помощник, который, как рыцарь на белом коне, спасет нас из лап кровожадного и ужасного дракона по имени «Лишний вес». Многие прибегают к жестким ограничениям в питании, изнуряют себя тренировками, но, в итоге, после стольких усилий набирают всё обратно. Долой этот сизифов труд! В книге я собрала только то, что действительно работает, что помогло мне самой и наладило не только внешнее, но и внутреннее состояние. Моя методика проста и понятна каждому. Присоединяйтесь! Вы обретете гармонию с собой и своей фигурой и, наконец, заживете так, как вы хотели! Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



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