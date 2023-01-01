Худеем с умом! Методика доктора Ковалькова. Алексей Ковальков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В ваших руках аудиоверсия знаменитой методики доктора Ковалькова – это детально расписанная программа, четко разделенная на 3 этапа: подготовка, похудение и закрепление. Доктор Ковальков – известный врач-диетолог, ведущий специалист в России по лечению ожирения, эксперт во многих ТВ– и радиопередачах. Созданная Алексеем Владимировичем методика – единственная программа снижения веса, основанная исключительно на глубоких медицинских знаниях и наработках, но при этом проверенная на личном опыте: похудев на 70 кг, он поддерживает форму до сих пор. Итак, худеем? С умом!



Худеем с умом! Методика доктора Ковалькова слушать на видеосервисе Wink.