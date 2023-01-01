Хрустальная слеза. Наталья Бердская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Золотая медаль не помогли юной Виктории, распознать – предательство, обман и цинизм. Безжалостно ворвавшийся в её жизнь спазм горечи, разрушил все её мечты. Виктория вызвала на неравный бой – всесильную судьбу. Любовь – это божественная награда. Любовь не выбирает ни по возрасту, ни по сословию, ни по красоте, ни по харизме. И это ВРЕМЯ, ко всем приходит в СВОЁ ВРЕМЯ! Любовь к Виктории, постучалась в её сердце, когда ей было почти сорок. Сила её любви , разбила понятие «всё что имеет начало, имеет и конец.». И Виктория унесла свою любовь в бесконечность…



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