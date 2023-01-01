Хрустальная пирамида. Содзи Симада (книга, 1991) слушать онлайн

Сюжет

ПРОДОЛЖЕНИЕ КУЛЬТОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЗАГАДКИ «ТОКИЙСКИЙ ЗОДИАК». УНИКАЛЬНАЯ ГОЛОВОЛОМКА, СВЯЗЫВАЮЩАЯ ХХ ВЕК С ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. На крохотном островке у самого побережья Луизианы стоит странная 30-метровая каменная башня. На седьмом, самом верхнем ее этаже 15 августа 1986 года обнаружили мертвым очень известного человека, члена богатейшего клана Америки. Он… захлебнулся морской водой. Едва не выпавшие из орбит глаза свидетельствовали: в момент смерти покойник испытал жуткий испуг. А тело осталось в такой позе, будто он изо всех сил плыл кролем. Вход в башню закрывала массивная, плотно прилегающая сейфовая дверь, запертая изнутри. Иным путем в глухое строение попасть никто не смог бы. Кроме того, несколько человек с утра до вечера непрерывно наблюдали за башней и окрестностями и не заметили ровным счетом ничего подозрительного. Да, и погода была ясная. В Америке нет никого, кто смог бы разгадать тайну этой невозможной, сверхъестественной смерти. Но на другой стороне Тихого океана живет гениальный сыщик Киеси Митараи, способный найти разгадку за несколько дней… «Ничто никогда не озадачивало американскую полицию так, как эта смерть в августе 1986 года и необъяснимое место обнаружения трупа… А еще накануне возле башни видели странное существо с торчащими как у волка ушами, большими круглыми глазами и ртом, разрезающим щеки от уха до уха. Чудовище, видимо, поздно ночью появилось из моря».– Кадзуми Исиока «Бог Загадки» – так называют Содзи Симаду в Японии. Обладатель литературной премии № 1 в Японии – «Японской детективной литературы». Член элитной группы японских писателей Red Circle Authors. Несколько десятков миллионов книг, проданных в одной только Азии.



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