Хрупкое равновесие. Книга 2. Ана Шерри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

За несколько месяцев Стефано Висконти сделал из Дианы первоклассного снайпера. Но убийство, на которое пришлось пойти девушке в целях самозащиты, нарушает спокойное течение жизни: между двумя крупными криминальными лидерами вспыхивает война. Как спасти своего Черного Дьявола, если сама являешься мишенью? Если враги бьют по самому дорогому, не оставляя ни единого шанса защитить любимых?.. Глава клана «Morte Nera» никогда не ошибается в своем выборе, особенно когда тот касается людей. Каждый подчиненный Висконти – залог успешной сделки и поступления на счет новых миллионов. Но когда Диана оступается и совершает непоправимое, на первое место внезапно выходит не злость, а страх. Страх за девушку, которая так и не научилась подчиняться его приказам, но смогла перевернуть его жизнь с ног на голову и навсегда изменить представления о настоящей любви. Отныне и впредь самое главное – защитить Диану. Его Диану.



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