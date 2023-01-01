Хрупкое равновесие. Книга 1. Ана Шерри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Диана Оливер работает парамедиком на «скорой». Днем она спасает людям жизни, а по вечерам ходит с друзьями по барам или стреляет в тире. Диана была уверена в своем счастливом и благополучном будущем, пока судьба не свела ее с главой итальянской мафии. Девушка еще не догадывается, но совсем скоро ей предстоит стать частью криминального мира, ведь ее талант попадать точно в цель не остался незамеченным. Стефано Висконти – глава клана «Morte Nera». Он привык все держать под контролем. Каждая его сделка – успешная, каждый враг – заклятый. Но для проведения крупных операций ему нужен снайпер, человек с идеальной меткостью, подчиняющийся любым его приказам, преданный ему. И на эту роль идеально подходит хрупкая девушка-парамедик, способная справиться не только с собственными чувствами, но и с любым оружием…



Хрупкое равновесие слушать на видеосервисе Wink.