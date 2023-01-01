Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов. Юлия Пирумова
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Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов. Юлия Пирумова

Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов. Юлия Пирумова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология556 мин16+
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Сюжет

«Хрупкие люди» – это книга-путеводитель по миру нарциссизма. Миру, где каждый из нас вынужден создавать себе сверхценность и поддерживать хрупкую самооценку, рискующую в любой момент расколоться на фоне вездесущего «успешного успеха». Автор книги, практикующий психотерапевт и популярный psy-блогер Юлия Пирумова, исследует феномен нарциссизма, попутно реабилитируя само понятие и развенчивая мифы и «страшилки» о нарциссах.

Хрупкие люди слушать на видеосервисе Wink.

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