WinkАудиокнигиХрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов. Юлия Пирумова
Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов. Юлия Пирумова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология556 мин16+
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Сюжет
«Хрупкие люди» – это книга-путеводитель по миру нарциссизма. Миру, где каждый из нас вынужден создавать себе сверхценность и поддерживать хрупкую самооценку, рискующую в любой момент расколоться на фоне вездесущего «успешного успеха». Автор книги, практикующий психотерапевт и популярный psy-блогер Юлия Пирумова, исследует феномен нарциссизма, попутно реабилитируя само понятие и развенчивая мифы и «страшилки» о нарциссах.
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