Хроники семи королевств. Древняя кровь. Ярослав Гивиевич Заболотников
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Хроники семи королевств. Древняя кровь. Ярослав Гивиевич Заболотников

Хроники семи королевств. Древняя кровь. Ярослав Гивиевич Заболотников (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези1061 мин16+

Сюжет

Ярослав Заболотников – набирающий популярность писатель, работающий в жанре классического эпического фэнтези. Такое нынче встречается нечасто, ведь жанр требует подробнейшим образом прописывать большой мир, множество персонажей и делать историю и мир реальными и живыми для читателя. Автору представляемого цикла это удаётся на все сто. Цикл тёмного фэнтези «Хроники семи королевств» повествует о возрождении в мире магии, которая вытесняет власть грубой силы и населяет мир монстрами. В мрачном лесу, на дне глубокой пропасти, герой приступает к поискам древних сокровищ. Лучше бы он этого не делал, ведь четыре столетия назад мир был совсем другим и лучше бы его не возвращать. Но люди уже спускаются в пропасть, где их давно ждут… Слушайте первую книгу цикла в аудиоформате.

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Фэнтези

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