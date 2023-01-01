Хроники семи королевств. Древняя кровь. Ярослав Гивиевич Заболотников (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Ярослав Заболотников – набирающий популярность писатель, работающий в жанре классического эпического фэнтези. Такое нынче встречается нечасто, ведь жанр требует подробнейшим образом прописывать большой мир, множество персонажей и делать историю и мир реальными и живыми для читателя. Автору представляемого цикла это удаётся на все сто. Цикл тёмного фэнтези «Хроники семи королевств» повествует о возрождении в мире магии, которая вытесняет власть грубой силы и населяет мир монстрами. В мрачном лесу, на дне глубокой пропасти, герой приступает к поискам древних сокровищ. Лучше бы он этого не делал, ведь четыре столетия назад мир был совсем другим и лучше бы его не возвращать. Но люди уже спускаются в пропасть, где их давно ждут… Слушайте первую книгу цикла в аудиоформате.



Хроники семи королевств слушать на видеосервисе Wink.