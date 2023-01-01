Хроники оборотней. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы работаете суперагентами на Базе Будущего и, рискуя жизнью, занимаетесь 'перевоспитанием' монстров всех времен и народов, если сегодня, вырвавшись из сетей двойного заговора кошек-бунтарей и хитрых жрецов, возжелавших вернуть власть в Египте первого века до н.э., завтра вы попадаете в душные объятия Лондонского Кошмара – грозы благовоспитанных девушек викторианской АнглииЕ Если вы способны раскрыть тайну череды убийств, творящихся в коридорах замка Мальборк – колыбели Тевтонского орденаЕ А в кошачьем раю умудряетесь вынести все ужасы плена пусть и иллюзорной, но нечисти, – то кто вы, как не герои?! А имена вашиЕ ну, конечно же, Алекс, Алина иЕ Мурзик, то есть Профессор, а точнее, Великий Кот!



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