Хроники Илькоры. Земли кровавого лорда. Тайниковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга в цикле «Хроники „Илькоры“ повествует о приключениях Альканора на третьем уровне чертогов мертвых. „Земли кровавого лорда“, а именно такое название носит третий уровень, довольно опасное место. Земли поделены между несколькими вампирскими кланами, каждый из которых имеет своего лидера, но даже они не могут сравниться по силе, с мощью самого Кровавого Лорда. Справится ли герой со всеми трудностями, уготованными ему в новых землях? Ответ на этот вопрос, вы найдете в книге „Хроники Илькоры. Земли Кровавого лорда“. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



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