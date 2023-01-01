Хроники Илькоры. Чертоги мертвых. Тайниковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир уже не тот, что был раньше. Природные ресурсы исчерпались, а новая планета, пригодная для жизни, так и не нашлась. Казалось, человечество было обречено, но решение нашлось! Учеными всего мира была придумана технология, которая позволяла полностью «оцифровывать» личность человека. Оставало�сь только создать мир, где всему человечеству нашлось бы место. И он был создан! Илькора – творение лучших умов человечества. На создание этого мира были потрачены все оставшиеся ресурсы и двадцать с лишним лет, но он работал и был готов приютить человечество. Но все ли в нем будут равными?



Хроники Илькоры слушать на видеосервисе Wink.