Хроники демонического ремесленника. Кузнец. Том 1 и 2. Тайниковский (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Цикл повествует о приключениях демонического князя, который проиграв войну ангелам, и будучи убитым, попал в тело подростка. Будучи Великим Еретическим Артефакториархом, он получил толику своих бывших сил, и благодаря своей магии, может получать особый ресурс, добываемый из монстров – духов�ную руду. Что такое «духовная руда», какими свойствами она обладает, и какие приключения ждут демона в новом мире – все это мы сможете узнать прослушав две первых книги цикла «Хроники демонического ремесленника» – «Кузнец».



Хроники демонического ремесленника слушать на видеосервисе Wink.