Хроники Дебила. Свиток 3. Великий Шаман. Егор Чекрыгин
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Хроники Дебила. Свиток 3. Великий Шаман. Егор Чекрыгин

Хроники Дебила. Свиток 3. Великий Шаман. Егор Чекрыгин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Учебная и научная литература904 мин16+

Сюжет

Если тебя занесло из нашего времени в бронзовый век – будь готов плыть против течения истории и ломать тысячелетние устои. Прими незавидную судьбу «прогрессора» и ответственность за приютившее тебя племя. Если придется – пройди через плен, службу во вражеской орде и первобытную «дедовщину», стань не просто первым здешним штирлицем, а новым сусаниным, чтобы завести дикарей в гиблые северные земли, подальше от твоего нового народа. И знай: чтобы выиграть варварскую войну, требуется не меньше таланта, воли и доблести, чем Наполеону и Сталину, вместе взятым!

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