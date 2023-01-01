WinkАудиокнигиХроника капитана Блада. Рафаэль Сабатини
Хроника капитана Блада. Рафаэль Сабатини (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература490 мин12+
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Сюжет
В продолжении романа «Одиссея капитана Блада» вас ждет рассказ о захватывающих и полных опасностей приключений хладнокровного и благородного капитана Блада и его бесстрашной команды на просторах Карибского моря. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Рафаэля Сабатини: «Одиссея капитана Блада», «Удачи капитана Блада», «Слово Борджия»
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