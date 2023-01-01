Хромая судьба. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Хромая судьба» – философский роман позднего периода творчества братьев Стругацких, в котором переплетаются две сюжетные линии. Главный герой первой из них – советский писатель Феликс Сорокин – талантливый, но безнадeжно задавленный обстоятельствами человек, который тратит жизнь на плохие сценарии и никому ненужные рецензии и статьи. А по вечерам вынимает из стола заветную «Синюю папку» и тайком пишет роман – главную книгу своей жизни, в которую вложены все самые сокровенные мысли и чувства… И чтобы мы поверили Сорокину, Стругацкие отдают ему одно из лучших своих произведений и включают в качестве второй сюжетной линии – содержимого Синей папки – повесть «Гадкие лебеди». В этой повести другой популярный писатель Виктор Банев приезжает в родной город, где происходят таинственные события. Здесь уже несколько лет не переставая идeт дождь, а на окраине, в резервации, именуемой лепрозорием, живут странные «мокрецы» – мутанты с исключительными интеллектуальными способностями…



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