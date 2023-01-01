Христианское миропонимание и наука. Виктор Тростников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Беседу проводит профессор Российского Православного университета В.Н.Тростников. Виктор Николаевич Тростников – автор многих публикаций, содействующих восстановлению в России православного миропонимания. Ряд его книг посвящeн научной апологетике – доказательству того, что новейшие данные науки не только не противоречат христианской вере, но и укрепляют еe. Последние 15 лет преподаeт в Российском Православном университете имени Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, читая курсы всеобщей истории, философии и философии права. Цикл бесед рассказывает о драматической истории взаимоотношений между двумя формами человеческого познания – наукой и христианским учением. Взбунтовавшись вначале против религии, естествознание постепенно пришло примерно к той же картине бытия, которая давно была достоянием богословия и даже подкрепила ее своими замечательными открытиями. Цикл повествует о возникновении потрясших мир наукообразных мифологемах – небулярной гипотезе происхождения вселенной, дарвинизме, марксизме, психоанализе и об их бесславном конце. Материал может быть использован как в школе, так и в вузах, его живое и доходчивое изложение делает запись интересной и для семейного домашнего прослушивания. Русские православные мыслители XIX века Перед слушателем проходит плеяда замечательных русских мыслителей, создавших на базе православного мировоззрения уникальную философскую школу, ставшую сегодня более интересной, чем католическая философия томизма или выросшая из протестантизма немец...Слушайте книгу.



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