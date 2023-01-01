WinkАудиокнигиХрестоматия. Война и мир. часть 2. Лев Толстой
Хрестоматия. Война и мир. часть 2. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика674 мин12+
Сюжет
Компания «СиДиКом» выпустила проект для школьников – «МР3 Хрестоматия». МР3 Хрестоматия – уникальный проект, созданный в сотрудничестве с опытными преподавателями литературы столичных школ. Проект создан в помощь учащимся и содержит укороченные озвученные версии литературных произведений школьной программы, что позволит в кратчайший срок ознакомиться с творчеством автора и подготовиться к экзаменам. Вступительная статья, сокращение текста: Э.Т.Белоусова. Весь аудиоматериал продублирован текстовыми файлами.
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