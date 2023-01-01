Хрестоматия. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Компания «СиДиКом» выпустила проект для школьников – «МР3 Хрестоматия». МР3 Хрестоматия – уникальный проект, созданный в сотрудничестве с опытными преподавателями литературы столичных школ. Проект создан в помощь учащимся и содержит укороченные озвученные версии литературных произведений школьной программы, что позволит в кратчайший срок ознакомиться с творчеством автора и подготовиться к экзаменам.



Хрестоматия слушать на видеосервисе Wink.