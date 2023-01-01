Хрестоматия. часть 1. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Компания «СиДиКом» представляет новую серию аудиокниг – «Школьная хрестоматия». «Школьная хрестоматия» – уникального проекта, который разработан в помощь учащимся и содержит укороченные озвученные версии литературных произведений школьной программы, что позволяет в кратчайшие сроки ознакомиться с творчеством автора и подготовиться к экзаменам. На диске «Школьная хрестоматия. А.П. Чехов» представлены записи знаменитые произведений классика. Бонус – тексты произведений.



Хрестоматия слушать на видеосервисе Wink.