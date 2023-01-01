Хрестоматия 1 класс. Зарубежная литература. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Хрестоматия 1 класс" (3 диска) составлен в соответствии со школьной программой. Содержит произведения русского фольклора, русской и зарубежной классики детской литературы. Позволяет в доступной форме ознакомиться с литературными произведениями. Помогает освоить правильное, литературное произношение слов. Увеличивает словарный запас школьника. Помогает учиться читать.



Хрестоматия 1 класс слушать на видеосервисе Wink.