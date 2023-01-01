Хребты безумия (сборник). Говард Филлипс Лавкрафт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говард Филлипс Лавкрафт совершил революцию в литературе ужаса, сместив центр ее внимания с обычного земного мира на огромную, неизвестную, безразличную вселенную, существующую за пределами человеческого понимания. Писатель взял обычный мир и привнес в него нечто темное и потустороннее. Лавкрафт смешал обыденную действительность и вселенский кошмар, показал столкновение простого человека с непостижимыми, а порой и смертельно опасными созданиями. Музыкальное сопровождение от культового музыканта Влада Черного (витч-хаус проект "Плачь Земля), знаменитого данжен синт проекта Уводна и голосового дарк эмбиент сайд-проекта Романа Волкова погрузит вас в запретные ритуалы Ктулху и навеки лишит покоя.Картина в доме Гипнос Праздник Модель Пикмана Таинственный дом в туманном поднебесье Грезы в ведьмовском доме Хребты безумия



Хребты безумия (сборник) слушать на видеосервисе Wink.