Хранительница времени. Возвращение. Алена Федотовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Попала в другой мир и рассчитывала на красивую сказку? Как бы ни так! Ничего хорошего там не ждет. Сначала чуть не испепелили, потом едва не сожрали, а спаситель, судя по всему, опасный преступник и не спешит падать у моих ног. И даже магического дара никто не дал! Одна надежда на таинственного Оракула и возвращение домой. А пока я перемещаюсь между мирами по одним Богиням известному графику. И всему виной – часы, которыми я случайно обзавелась…



Хранительница времени слушать на видеосервисе Wink.