Хозяйка. Повесть. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Очень необычный сборник, очень непривычный Достоевский Достоевский не только (и не столько) трагический, но – ироничный, веселый, трогательный и даже сентиментальный. Достоевский «малой формы» – мастер злободневных сюжетов, комических ситуаций и остроумных диалогов. Достоевский в начале свое�го литературного пути – до «Великого пятикнижия». Без этих произведений невозможно понять Достоевского. Ведь именно в них наметились те философско-нравственные и социально-психологические мотивы творчества, из которых позже вырастут «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы» и другие романы.



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