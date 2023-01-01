Хозяйка гостиницы. Ирина Грекова (книга, 1976) слушать онлайн

Повесть «Хозяйка гостиницы» совсем небольшая, но несмотря на это охватывает огромный отрезок истории длиной более чем в полвека: это и революция, и Великая отечественная война, и послевоенные годы. Главная героиня – Верочка Бутова, лишенная отцовской любви и заботы выходит замуж за военного намного старше ее. Именно в нем она находит необходимые ей чувства защищенности и уверенности в завтрашнем дне. И хотя дальнейшая жизнь складывается далеко не так счастливо и безоблачно, как представляла себе юная Вера, ей хватает силы и мудрости никогда не терять веры и надежды на лучшее и при любых обстоятельствах оставаться женщиной, женщиной с большой буквы, уверенной во всепобеждающей силе любви. В 2004 году Станислав Говорухин снял по мотивам книги «Хозяйка гостиницы» свой знаменитый фильм – «Благословите женщину», главные роли в котором исполнили великолепные актеры Светлана Ходченкова, Инна Чурикова и Александр Балуев. Сюжетная линия и финал фильма несколько отличаются от повести, поэтому аудиоверсия «Хозяйки гостиницы» будет интересна не только тем, кто впервые знакомится с этим произведением, но и поклонникам фильма Станислава Сергеевича Говорухина.



Хозяйка гостиницы слушать на видеосервисе Wink.