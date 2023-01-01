Хозяин Янтаря. Александр Шакилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Есть винтовка Гаусса? Сам черт тебе не брат! Но удача – девушка с характером: сегодня ты ей люб, а завтра – наоборот. Максим Краевой, беглый зэк и бывший каратель, убедился в этом на личном опыте. Он был в шаге от триумфа – и вынужден с нуля начать свой путь к мечте. Однако теперь он знает, кто во всем виноват. Это загадочный Хозяин Янтаря, которому подчиняются отряды сталкеров – ныряльщиков. Мутанты и аномалии, бандиты и военные – казалось, сама Зона ополчилась на Макса, но он выжил, не сломался вопреки всему. А вот сумеет ли он победить?



Хозяин Янтаря слушать на видеосервисе Wink.