Хозяева джиннов. Ф. Джели Кларк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Финалист премий «Дракон», «Небьюла», «Локус», «Хьюго» и Мифопоэтической премии. Каир, 1912 год. Сорок лет назад великий аль-Джахиз пробил портал в измерение джиннов, и теперь джинны и другие магические существа живут вместе с людьми, соблюдают законы и платят налоги. Но и среди волшебных созданий встречаются нарушители и злодеи. Поэтому есть Министерство алхимии, заклинаний и сверхъестественных существ. Фатима эль-Шаарави – специальный следователь египетского министерства. Одна из немногих женщин в мужской профессии. В поместье английского лорда находят 24 мертвеца, сожженных заживо, но одежда на телах не пострадала. Дело явно для агента Фатимы. Книга включает роман и повести Ф. Джели Кларка о магическом альтернативном Каире, полном ангелов, джиннов, духов и нераскрытых тайн. «Этот эпический роман о магии и тайнах действительно потрясает». – Publishers Weekly. «Захватывающая история Каира становится еще одним персонажем в этой восхитительной комбинации детектива и фэнтези. Дайте роман любителям альтернативной истории и читателям детективов, которые не против насладиться дозой магии». – Booklist. «Кинематографичный экшен, радикальное переосмысление реальной истории и магия на каждой странице. Мне это нравится!» – Аликс Харроу. «Умный, лукавый и увлекательный стимпанк-детектив с отличным балансом юмора и сердечности. Обожаю!» – Шеннон Чакраборти. «Каир, альтернативно-исторический город-космополит, населен не только людьми, но и множеством сверхъестественных существ. Когда их и...Слушайте книгу.



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