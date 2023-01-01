Хозяева. Андрей Кузечкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Территория F» – серия аудиокниг, знакомящая слушателей с новыми именами в детской и подростковой фантастике. Серия составлена на основе шорт-листа одноимeнного конкурса, проведeнного издательством «1С-Паблишинг» совместно с порталом «Author.Today». Андрей Кузечкин – писатель из Нижнего Новгорода. Занят в библиотечном деле, а в свободное время играет на губной гармошке, сочиняет музыку и выступает с концертами. В «Эксмо» выпустил несколько книг в жанре остросюжетной молодeжной прозы. Жанр представляемого романа – подростковая фантастика с элементами хоррора. Книга написана специально для участия в нашем конкурсе и вышла в его финал. Митя – обычный школьник, живущий в небольшом городке. В семье у него не всe благополучно: мать с отцом часто ссорятся, и подросток предпочитает проводить время вне дома. Однажды он садится в трамвай, который провозит его через странное место, не отмеченное ни на одной карте. Стремясь разгадать эту загадку, Митя подвергается смертельной опасности. Уже несколько лет в их городе умирают подростки, и похоже, что между этим странным местом и их необъяснимыми смертями существует связь. Митя и его новые таинственные друзья, неожиданно возникшие на горизонте, ввязываются в смертельно опасную переделку… Подробности – в аудиокниге.



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