Хождение по мукам. Первая редакция в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Алексей Толстой (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию первую часть романа-трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» в исполнении Дмитрия Быкова. Роман, впоследствии издававшийся под названием «Сёстры», был написан автором в годы эмиграции и издан в журнальном варианте в Париже в 1920-21 годах, а �затем отдельно – в Берлине в 1922. Приехав в Советский Союз, страну с другой идеологией, Толстой существенно переработал книгу. В аудио издание вошла первая редакция романа, а завершается оно лекцией Дм. Быкова о прочитанном.



Хождение по мукам слушать на видеосервисе Wink.