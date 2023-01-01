Хождение по мукам. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В стране, ослабленной мировой войной и февральской революцией, грянула еще одна революция – октябрьская. За ней пришла гражданская война. И снова потянулись эшелоны: на юг – с людьми, ищущими лучшей жизни на север – с пушками и снарядами для фронта. По всей России распространялась неустроенн�ость, голод, разруха. Главным героям трилогии предстоит столкнуться с новыми суровыми испытаниями…



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