WinkАудиокнигиХождение по мукам. Алексей Толстой
Хождение по мукам. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика964 мин12+
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Сюжет
В стране, ослабленной мировой войной и февральской революцией, грянула еще одна революция – октябрьская. За ней пришла гражданская война. И снова потянулись эшелоны: на юг – с людьми, ищущими лучшей жизни на север – с пушками и снарядами для фронта. По всей России распространялась неустроенн�ость, голод, разруха. Главным героям трилогии предстоит столкнуться с новыми суровыми испытаниями…
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