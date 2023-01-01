Хоумтерапия. Как перезагрузить жизнь, не выходя из дома. Наталья Будилова
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Хоумтерапия. Как перезагрузить жизнь, не выходя из дома. Наталья Будилова

Хоумтерапия. Как перезагрузить жизнь, не выходя из дома. Наталья Будилова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие284 мин16+

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Сюжет

Несколько лет назад в руки Натальи Будиловой попала книга Мари Кондо «Магическая уборка». Это событие полностью изменило ее жизнь. Вдохновленная Наталья создала первое интернет-сообщество поклонниц японского метода уборки дома КонМари и начала вести онлайн-марафоны по «расхламлению». Наблюдения за результатами этих марафонов, знание китайской системы фэн-шуй и психологическое образование подтолкнули ее на создание собственного авторского метода – Хоумтерапии. То, как мы себя чувствуем, физически и эмоционально, сколько зарабатываем, насколько счастливы в личной жизни, как быстро сбываются наши мечты – это и многое другое в нашей жизни зависит от того, в какой обстановке мы живем: работаем, отдыхаем, общаемся, спим. Хоумтерапия поможет вам «подружиться» со своим домом, полюбить его, и ваш дом обязательно ответит взаимностью.

Хоумтерапия слушать на видеосервисе Wink.

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