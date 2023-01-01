Хоумскулинг. Образование для жизни. Ольга Юрковская (книга, 2020) слушать онлайн

«Хоумскулинг. Образование для жизни». Школьная программа для обучения дома, с пользой и без насилия. Для раздумывающих и начинающих. Читает Ольга Будина. Книга Ольги Юрковской, практикующего психолога и мамы троих детей, написана на тему, которая не может оставить равнодушным ответственного родителя, – обучение детей. Ольга выбрала непростой и пока мало распространенный в нашей стране путь – домашнее образование, или то, что в Европе и Америке называется «хоумскулингом». Этот тип обучения всегда строится индивидуально, варианты его организации зависят в основном от образа жизни семьи, мировоззрения родителей и их взглядов на образование. Автор не только подробно рассказывает о своем успешном личном опыте, но дает важные советы и полезные ориентиры для тех, кто только встает на путь «хоумскулинга». Эта книга поможет и поддержит тех родителей, чьи дети будут получать домашнее образование.



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