Хорошие жены. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1869) слушать онлайн

Продолжение семейной саги, повествующей о судьбах четырех сестер Марч. Луиза Мэй Олкотт (1832 – 1888) выросла в «литературной семье», в окружении знаменитых поэтов, писателей и философов. И первый же ее роман, опубликованный в 1868 году и носящий во многом автобиографический характер, – «Маленькие женщины» – не просто стал сенсацией своего времени, но обессмертил имя писательницы навеки. Впоследствии Олкотт снова и снова обращалась к дальнейшим судьбам героинь этого романа, создав первую в американской литературе «семейную сагу» – тетралогию «Маленькие женщины», «Хорошие жены», «Маленькие мужчины» и «Ребята Джо». «Хорошие жены» – продолжение семейной саги, повествующей о судьбах четырех сестер Марч. Маленькие девочки выросли и незаметно превратились в элегантных леди. Каждая сестра идет по своему жизненному пути: Мэг собирается замуж за Джона Брука, Джо планирует стать известным писателем, Эми мечтает путешествовать по Европе и писать картины, а Бесс хочет остаться дома и жить спокойной жизнью. Сестры сталкиваются с испытаниями взрослой жизни, но, несмотря на разные пути, сообща справляются с трудностями, и каждая из девушек находит свое счастье.



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