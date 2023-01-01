Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие – куда захотят. Уте Эрхардт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Когда маленьких девочек учат быть хорошими — послушными, добрыми, милыми, — им желают добра. Но когда из этих девочек вырастают хорошие женщины — пассивные, покладистые, добрые (даже чересчур), их никто не любит. На них сваливают всю работу, не выражая в ответ никакой благодарности, и основное чувство, которое они вызывают у окружающих, — раздражение. Что же делать таким взрослым хорошим девочкам, которые делают все, «как учили», но остаются ужасно несчастными? Ответы — в замечательной книге немецкой писательницы и психолога Уте Эрхардт.



Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие – куда захотят слушать на видеосервисе Wink.