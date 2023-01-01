Хорошая девочка, дурная кровь. Холли Джексон (книга, 2023) слушать онлайн

Международный бестселлер, являющийся продолжением романа «Хороших девочек не убивают»! Захватывающий детективный триллер с неожиданной концовкой! Казалось бы, детективная слава раскрывшей загадочное убийство старшеклассницы Пиппы осталась в прошлом и можно спокойно учиться дальше, записывать подкаст и готовиться к поступлению в университет. Но... никогда не говори «никогда». При загадочных обстоятельствах бесследно исчезает старший брат ее близкого друга, двадцатичетырехлетний Джейми Рейнольдс. Полиция бездействует: мало ли что взбрело на ум взрослому парню? Пиппа начинает собственные поиски, уже догадываясь, что в процессе расследования вновь придется раскрыть немало темных секретов обитателей тихого английского городка. Но ее уже не остановить. Главное — найти Джейми, пока не поздно...



Хорошая девочка, дурная кровь слушать на видеосервисе Wink.