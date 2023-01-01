Хомячок на лезвии 2. Джейд Дэвлин,Карбон (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Заключительная книга цикла «Мир Призмы», продолжение рассказа о героях книги девятой. Кто сказал, что хомяки – безобидные и мирные животные? Мы просто притворяемся. Особенно если рядом тот, кто считается страшным и древним чудовищем. Но знаете, для хорошего хомяка чем круче вызов, тем интерес�нее. Тем более что чудовище – это очень полезная в хозяйстве вещь.



Хомячок на лезвии 2 слушать на видеосервисе Wink.