Холодные берега. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Две тысячи лет назад в мир пришел Богочеловек. Он совершил великое чудо и, уходя, оставил людям Слово, при помощи которого невозможное становится возможным. Но Слово доступно не всякому, обладать же им жаждут многие. И часто страшной смертью умирают те, у кого пытались Слово выпытать. Случилось, однако, так, что Слово узнал мальчишка-подросток, оказавшийся в каторжном аду Печальных островов. Заполучить юного Марка, способного изменить судьбу мира, желают многие. Защищать же его готов лишь один человек, бывалый вор Ильмар…



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