Холодное пламя Эригона. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Холодное пламя Эригона» – фантастическая роман Андрея Ливадного, эпизод сорок шестой, основное время действия 3855 год, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Эригон – планета скованная вечным панцирем льда. Однако исследования показали, что раньше ее покр�ывал теплый океан. Ученые предположили, что орбита планеты была изменена расой Инсектов, когда те испытывали технологию подвижки планет перед началом строительства Сферы Дайсона. Попытка найти на Эригоне остатки гравитационного генератора расы Инсектов приводит к совершенно неожиданным последствиям…



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