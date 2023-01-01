Холод юга. Артем Каменистый
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Холод юга. Артем Каменистый

Холод юга. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика940 мин16+

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О книге

Война, уничтожившая почти все человечество, не пошла людям впрок. Нашлись те, кто и после всеобщей драки продолжил махать кулаками. Церковники огнем и мечом насаждали свои мракобесные законы. Радикалы задумали уничтожить остатки человеческой расы руками искусственно выведенных метаморфов. В этом безумном мире даже у роботов начинало сносить крышу. И когда в критический момент в игру был введен никому неведомый русский парень по имени Влад, вот уже несколько тысячелетий пребывающий в хроноизолированной пещере, даже мудрый Хранитель Гармонии не в силах был предсказать, чем все это закончится…

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Жанр
Фантастика
Время
940 мин / 15:40

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