Ходок. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Учитель погиб, и молодой ведьмак-недоучка Олег Курбатов оказался на Земле. Опасный мир под названием Кромка далеко, но на руке Олега древний браслет, при помощи которого можно открывать врата между мирами. Он оказывается на распутье. Отныне Курбатов сам по себе и может самостоятельно выбирать св�ой путь. Ну и что же он выберет? Обеспеченную разгульную жизнь без тревог и опасностей или продолжит борьбу с демонами и сектантами? Для него все просто. И вскоре Олег возвращается на Кромку… но не один, а с наемниками, бронетранспортерами, орудиями и самолетами.



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