Ход царем. Тайная борьба за власть и влияние в современной России. От Ельцина до Путина. Илья Жегулев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Политика Бориса Ельцина в середине и конце 1990-х годов формировалась под влиянием Семьи – узкого круга людей, который влиял на все ключевые решения в стране. В этот круг вошел и журналист Валентин Юмашев. Как это произошло и какие решения он помогал принимать президенту? На излете ельцинского правления Семья привела к власти Владимира Путина. Как сложилась судьба Юмашева и других близких Ельцину людей в путинское правление? И есть ли у Путина своя «семья» – неформальное сообщество людей, определяющих политику страны? Как вообще формируется группа поддержки первого лица и не попадает ли первое лицо в зависимость от нее? Чтобы разобраться в механизмах российской власти, известный журналист Илья Жегулев провел много часов в беседах с ключевыми членами Семьи, их друзьями и недругами и написал коллективную историю людей, причастных к управлению страной.



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