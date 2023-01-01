Ход королевой. Бернар Вербер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

От автора культовой дилогии «Танатонавты». Шахматная партия сродни шекспировской трагедии. Это будет мировая революция пешек против королей и ферзей. Две женщины, две судьбы, два противоположных мировоззрения. Их дуэль неизбежна. Николь О'Коннор и Моника Макинтайр будут беспощадно сража�ться друг с другом. Их игровое поле простирается по всем уголкам планеты, превратившись в гигантскую шахматную доску, фигуры на которой – обычные люди. Уникальное сочетание искусства стратегии, интриги, литературы и геополитики –France Info



Ход королевой слушать на видеосервисе Wink.